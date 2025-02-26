Фидан заявил, что Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Анкара готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в том числе провести переговоры России и Украины. Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в Анкаре на пресс-конференции с грузинским коллегой Макой Бочоришвили, передает ТАСС.

«Турция готова оказать любую поддержку мирным усилиям, включая проведение переговоров между сторонами. На нынешнем этапе контактов различных стран по Украине видно, что все согласны с необходимостью прекращения огня», — сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

По словам Фидана, решение об этом должно быть принято прежде всего сторонами конфликта. Министр подчеркнул, что Турция прорабатывает вопрос о том, какой вклад Турция может внести в урегулирование конфликта.

26 февраля Украина передала Турции документ с проектами в целях восстановления государства после конфликта в 2025 году. Как пишет газета Türkiye, в упомянутое досье включены проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и проекты водоснабжения.

За несколько дней до этого Турцию посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также провел переговоры с министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом.

Ранее в МИД Турции высказались о возможном вступлении в НАТО Украины.