В МИД Турции высказались о возможном вступлении Украины в НАТО

Глава МИД Турции Фидан: Анкара не возражает против членства Украины в НАТО

Власти Турции не возражают против возможного вступления Украины в НАТО, но призывают прагматично подходить к этому вопросу. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Bloomberg TV.

«Мы не возражаем против того, что Украина хочет быть членом альянса, однако мы должны быть реалистами», — сказал министр.

Фидан отметил, что турецкое руководство официально выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна создаст свой военный альянс, если не сможет вступить в НАТО.

До этого газета Financial Times сообщала, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о заключении соглашения по доступу США к украинским полезным ископаемым в обмен на предоставление украинцам американской военной помощи. Отмечается, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о готовности к отставке и отказался возвращать долги США.