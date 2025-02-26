Киев предложил Турции восстанавливать Украину после конфликта

Türkiye: Украина передала Турции досье с проектами по восстановлению страны

Украина передала Турции документ с проектами в целях восстановления государства после конфликта в 2025 году. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.

«В то время как Украина передала турецкой стороне досье на проекты, запланированные на 2025 год, в апреле и мае будут объявлены тендеры на срочные проекты», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, в упомянутое досье включены проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и проекты водоснабжения.

Издание напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил готовность содействовать восстановлению Украины.

Во время визита в Анкару 24 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров был принят Эрдоганом и провел переговоры с министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом.

Стороны подтвердили приверженность прошлым договоренностям о развитии сотрудничества Москвы и Анкары. Кроме того, обсуждались вопросы международной повестки.

Ранее Лавров заявил, что стамбульские договоренности могут стать основой для мира.