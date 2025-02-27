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Российская армия начала бои за Бурлацкое у границы ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС РФ начали бои за Бурлацкое у границы ДНР и Запорожской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на запад от ранее освобожденного населенного пункта Новоочереватое и начали бои за населенный пункт Бурлацкое. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Собеседник агентства пояснил, что населенный пункт находится у административной границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

«В районе поселка Бурлацкое тут у наших войск есть продвижение, подошли к данному населенному пункту и начали бои на его окраинах», — отметил Рогов.

Накануне Рогов сообщил, что российские военнослужащие выбили подразделения украинских войск из Скудного вблизи административной границы ДНР и Запорожской области, проводилась зачистка населенного пункта. Также он сообщил, что российские войска расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на Времевском направлении Запорожской линии фронта.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренко сообщал, что взятие Часова Яра относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. По словам эксперта, когда российской армии удастся выйти на административные границы Луганской и Донецкой народных республик, тогда можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из освобожденного населенного пункта в ДНР.

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