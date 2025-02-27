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Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения генералу Попову

В суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения генералу Попову
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й армии генералу-майору Ивану Попову, который содержится под домашним арестом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, надзорное ведомство обосновало свое ходатайство тем, что генерал-майор нарушает условия домашнего ареста. По его словам, среди нарушений — отказ Попова от прохождения медицинского освидетельствования, когда он ехал на судебное заседание и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

30 января сообщалось, что свыше 15 командиров воинских частей, которые принимают участие в специальной военной операции в Запорожской области, выступили в защиту Попова, который обвиняется в мошенничестве с металлоконструкциями. Большинство допрошенных офицеров характеризуют Попова как выдающегося представителя Вооруженных сил России.

Экс-командующего 58-й армией задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее Попов просил суд, чтобы его защищал блогер Юрий Подоляка.

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