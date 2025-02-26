Прокуратура потребовала ужесточить генералу Попову меру пресечения

Военная прокуратура направила в суд ходатайство об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Надзорное ведомство обосновало свое ходатайство тем, что Попов нарушает условия домашнего ареста, отметил собеседник агентства. Среди нарушений — отказ Попова от прохождения медицинского освидетельствования, когда он ехал на судебное заседание и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

По данным издания, суд планирует рассмотреть ходатайство в четверг, 27 февраля.

Адвокат генерала Сергей Буйновский подчеркнул, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнение условий домашнего ареста, претензий к Попову не имеют. Он добавил, что генерал отказался от медосвидетельствования, поскольку опаздывал в суд.

В конце января сообщалось, что свыше 15 командиров воинских частей, которые принимают участие в специальной военной операции в Запорожской области, выступили в защиту Попова, который обвиняется в мошенничестве с металлоконструкциями. Большинство допрошенных офицеров характеризуют Попова как выдающегося представителя Вооруженных сил России.

Бывшего командующего 58-й армией задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее по делу Попова погасили часть нанесенного ущерба.