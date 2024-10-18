Генерал Попов отверг обвинение в онлайн-ставках на спорт

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов сообщил ТАСС, что экспертиза в отношении него в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге не установила зависимостей, в том числе от денежных ставок на спорт, о которых заявляло гособвинение в начале судебного процесса в Тамбове.

«Судмедэксперт не выявил у меня никаких зависимостей, в том числе денежные онлайн-ставки на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в своем заключении, как о мотивах, якобы толкнувших меня на хищения, которые я не совершал», — сказал он.

Адвокат генерала Сергей Буйновский назвал все обвинения в отношении его подзащитного «необоснованными и абсурдными, строящимися на домыслах, предположениях и фантазиях следователя». Защита утверждает, что Попов невиновен и что он тоже одалживал деньги генерал-лейтенанту Олегу Цокову (основной фигурант, дело в отношении него прекратили).

Как огласил гособвинитель в своей речи в начале процесса Цоков, зная увлеченность генерал-майора ставками, путем подкупа его жены автомобилем и уговора бизнесмена Сергея Моисеева разработал преступный план. Попов отметил, что те деньги, которые неоднократно переводил ему Цоков в счет долга он «действительно занимал у него».

До этого сообщалось, что генерал Попов усмотрел в действиях судьи личную заинтересованность.

Ранее по делу Попова погасили часть нанесенного ущерба.