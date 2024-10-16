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Генерал Попов просил суд, чтобы его защищал блогер Юрий Подоляка

РИА: генералу Попову не разрешили привлечь блогера Подоляку в качестве защитника

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов просил Тамбовский гарнизонный военный суд разрешить блогеру Юрию Подоляке стать его защитником. Как пишет РИА Новости, инстанция отказала военному.

Попов ходатайствовал о привлечении Подоляки во время заседания.

«Отказать в ходатайстве в связи с отсутствием юридического образования», — ответил судья.

Юрий Подоляка — военный блогер, получивший широкую известность после начала СВО. На своих страницах в соцсетях он регулярно комментирует события вокруг конфликта на Украине.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.

Попов вину не признает, а также заявлял, что судья по его делу к нему предвзят.

Ранее прокурор заявил, что генерал Попов является лудоманом.

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