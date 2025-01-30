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Военные командиры опровергли в суде доводы следствия о виновности Ивана Попова

Сослуживцы арестованного генерала Попова опровергли доказательства его вины
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Минобороны РФ

Свыше 15 командиров воинских частей, которые принимают участие в специальной военной операции в Запорожской области, выступили в защиту бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве с металлоконструкциями. Об этом сообщает ТАСС.

«Они опровергают доводы о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняется Попов, при защите территории Запорожья были не нужны. Они утверждают, что металл необходим для оборонительных сооружений, для защиты личного состава и техники», — сказали участники суда.

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