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Путин раскрыл причины успеха армии России

Путин о причинах успеха армии России: это опыт и развитие ВПК

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Опыт солдат ВС РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса России стали основой успехов российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой на «России 1».

«Это опыт, опыт и возрастающие возможности российского ВПК, в том числе, и народного ВПК», — подчеркнул он.

24 октября в рамках итоговой пресс-конференции саммита БРИКС Путин заявлял, что российские вооруженные силы начали уничтожение заблокированных подразделений украинских войск в Курской области.

Российский лидер отметил, что в Курской области блокирована группировка ВСУ численностью две тысячи человек.

По его словам, противник пытается осуществить действия по деблокировке этой группы или прорыву из окружения, однако на текущий момент их усилия не приносят результатов.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной» для ВСУ.

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