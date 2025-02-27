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Стивен Сигал встретился с якутским военным, победившим бойца ВСУ в схватке

Прилепин: Стивен Сигал встретился в Москве с якутским военным Григорьевым
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Telegram-канал «Захар Прилепин»

Голливудский актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал провел встречу в Москве с Героем России Андреем Григорьевым, известным под позывным Тута. Их совместное фото опубликовал в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин.

«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — написал Прилепин.

23 февраля президент России Владимир Путин наградил Андрея Григорьева медалью «Золотая Звезда» за проявленный героизм в боевой операции.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Позже россиянин рассказал, что, когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

Ранее Кремль объяснил быстроту присвоения Героя России Григорьеву.

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