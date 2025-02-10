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Трамп устроил чистки в военных академиях

Трамп распорядился уволить членов набсоветов военных академий за левую идеологию
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Carlos Barria

В США будут уволены все члены наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Дональд Трамп, о чем он сообщил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

По словам главы государства, он принял такое решение, поскольку американские военные академии «за последние четыре года оказались под влиянием левых идеологов».

Он также заявил, что у Соединенных Штатов «будет самая сильная армия в истории».

«Это начинается с назначения новых людей в эти советы. Мы должны снова сделать военные академии великими!» — добавил хозяин Белого дома.

На прошлой неделе Трамп заявил, что проведет «хирургические чистки» в Федеральном бюро расследований (ФБР) из-за масштабной коррупции в этом ведомстве. Американский лидер утверждает, что этими чистками в структуре ФБР он собирается восстановить репутацию федеральных правоохранительных органов, которая ухудшилась за последние четыре года.

Ранее сообщалось о возможных чистках в ЦРУ со стороны команды Трампа.

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