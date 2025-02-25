Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме анонсировали «встряску» Пентагона

Белый дом сообщил, что Пентагон ждет встряска
close
DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Власти США устроят «встряску» в Пентагоне, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд», — отметила она.

Левитт подчеркнула, что доверие к армии США среди военнослужащих находится на низком уровне.

22 февраля сообщалось, что в США отправили в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Чарльза Брауна. На этот пост претендует генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Дэн «Разин» Кейн. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет уволил Лизу Франкетти с должности начальницы штаба ВМС. Она была первой женщиной-офицером, ставшей начальником военно-морских операций. Глава Пентагона отметил, что Франкетти «сделала блестящую карьеру».

10 февраля стало известно, что в США будут уволены все члены наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны.

Ранее в США анонсировали «хирургические чистки» в ФБР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами