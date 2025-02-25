В Белом доме анонсировали «встряску» Пентагона

Власти США устроят «встряску» в Пентагоне, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд», — отметила она.

Левитт подчеркнула, что доверие к армии США среди военнослужащих находится на низком уровне.

22 февраля сообщалось, что в США отправили в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Чарльза Брауна. На этот пост претендует генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Дэн «Разин» Кейн. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет уволил Лизу Франкетти с должности начальницы штаба ВМС. Она была первой женщиной-офицером, ставшей начальником военно-морских операций. Глава Пентагона отметил, что Франкетти «сделала блестящую карьеру».

10 февраля стало известно, что в США будут уволены все члены наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны.

Ранее в США анонсировали «хирургические чистки» в ФБР.