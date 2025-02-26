В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине

Депутат Шеремет: на Украине нет необходимости в миротворцах

В миротворцах на Украине нет необходимости, поскольку конфликт и так сойдет на нет, если НАТО откажется от планов расширяться к границам РФ. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

«Достичь стабильного мира можно и без миротворческих миссий западных стран, которые тем более по сути станут скрытой интервенцией. Достаточно НАТО официально отказаться от планов расширения на восток к границам России, а нацистский киевский режим должен быть навсегда изгнан», — заявил депутат.

Он отметил, что на Украине к власти должны прийти здравомыслящие политические силы, готовые к конструктивному диалогу с Россией.

До этого стало известно, что власти Великобритании и Франции обсуждают возможность отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко усомнился в эффективности подобного решения. Он выразил мнение, что миротворцы первыми сбегут в случае нового наступления российской армии.

Дискуссию, которая ведется в Европе по поводу отправки на Украину миротворцев, также раскритиковал министр обороны Германии Борис Писториус. Он назвал эту идею преждевременной.

Ранее Песков ответил на вопрос о готовности России к размещению миротворцев на Украине.