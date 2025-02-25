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В Раде высказались о планах Франции и Британии отправить миротворцев на Украину

Депутат Рады Костенко: западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ
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Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Если Запад отправит на Украину всего 30 тысяч миротворцев, то они первыми сбегут в случае нового наступления российской армии. Таким мнением поделился секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в беседе с журналистом украинского издания «Страна.ua».

Он считает ключевым вопрос того, где именно будут размещены миротворцы. Костенко не верит, что кто-то действительно решится отправить своих военных на линию соприкосновения.

«Это (западные миротворцы. — «Газета.Ru») будут просто статисты», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев. По данным источников The Wall Street Journal (WSJ), Лондон и Париж связывают развертывание миротворцев на территории страны с достижением соглашения о прекращении огня.

Как отмечает издание, успех этой инициативы будет зависеть от того, удастся ли европейским лидерам убедить США в целесообразности плана по отправке миротворцев на Украину.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал дискуссию, которая ведется в Европе по поводу размещения миротворцев на Украине. Он назвал эту идею преждевременной.

Ранее президент Латвии назвал два условия для отправки войск на Украину.

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