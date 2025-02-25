В Кремле ответили на заявление Трампа о размещении миротворцев на Украине

Песков ответил на вопрос о готовности России к размещению миротворцев на Украине

В Кремле рассказали, одобряет ли Россия отправку на Украину европейских миротворцев. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналист привел слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы не против размещения на территории Украины миротворцев из стран Европы после того, как будет достигнут режим прекращения огня.

«На этот счет есть позиция которая высказывалась (министром иностранных дел Сергеем) Лавровым, мне нечего добавить и прокомментировать», — сказал Песков.

Миротворцы могут введены только после окончания боевых действий. В свою очередь глава МИД РФ Лавров отмечал, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем РФ.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что появление миротворцев на Украине может стать прикрытием для Киева, чтобы перевооружить свою армию.

Ранее Лавров назвал «вакханалией» позицию НАТО о Украине.