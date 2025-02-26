В Туапсе продолжает работать ПВО

В Туапсе продолжает работать система противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале в 4:11 по мск.

«Работа ПВО продолжается. Ни в коем случае не выкладывайте в социальных сетях и мессенджерах видео событий», — обратился к жителям чиновник.

По словам Бойко, атака дронов привела к возгоранию в одном из частных домов в городе, однако пожар уже потушен.

Перед этим жители Туапсе сообщили о серии взрывов над городом.

В 1:47 мск аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. В пресс-службе Росавиации не уточнили, с какими угрозами безопасности были связаны ограничения.

26 февраля также сообщалось о взрывах над Анапой.

Ранее была названа причина взрыва в жилом доме в Туапсе.