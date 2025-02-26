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Жители Туапсе сообщили о серии взрывов над городом

SHOT: серия взрывов произошла над Туапсе
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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Над Туапсе произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По данным канала, взрывы начались около 01:30 мск и продолжаются до сих пор. Всего было слышно не менее 8-10 громких звуков.

Официальная информация о случившемся пока не поступала.

В 1:47 мск аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. В пресс-службе Росавиации не уточнили, с какими угрозами безопасности были связаны ограничения.

26 февраля также сообщалось о взрывах над Анапой.

В среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены над акваторией Черного моря. По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе, — это работа дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили беспилотники на высоте почти в 1.5 километра на значительном расстоянии от берега, отметил чиновник.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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