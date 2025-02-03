Названа причина взрыва в жилом доме в Туапсе

Причиной взрыва в жилом доме в Туапсе стала утечка газа

Взрыв в жилом доме в Туапсе, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Предварительной причиной происшествия стала утечка бытового газа. В результате ЧП пострадал мужчина 1991 г. р. Сейчас он находится в больнице с ожогами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента.

Информация о взрыве появилась 3 февраля. После хлопка газа в жилом помещении возник пожар. Спасателям удалось его ликвидировать.

Недавно в Севастополе сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов после взрыва газа кошку и человека. Инцидент произошел в поселке Кача из-за разгерметизации газового баллона.

В января также произошел взрыв газа в доме в Богородске Нижегородской области. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Ранее россиянин избил возлюбленную и устроил утечку газа в многоквартирном доме.