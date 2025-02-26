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Очевидцы сообщили о взрывах над Анапой

SHOT: не менее пяти взрывов произошло над Анапой
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Над Анапой произошло не менее пяти взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.

По его информации, около 01:00 мск было слышно от пяти до десяти громких звуков в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над Анапой.

Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены над акваторией Черного моря. По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе, — это работа дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили беспилотники на высоте почти в 1.5 километра на значительном расстоянии от берега, отметил чиновник.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

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