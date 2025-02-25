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Литва предложила ЕС вариант замены помощи США Украине

Литва предложила заменить помощь США Украине выделением 0,25% ВВП странами ЕС
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Depositphotos

Литва предложила странам Евросоюза заменить помощь США Украине, выделив на это сумму, равную 0,25% их ВВП. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кестутис Будрис в интервью телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Это составило бы €40 млрд», — сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

Будрис добавил, что по итогам 2024 года Литва выделила Украине помощь в размере 0,3% своего ВВП.

11 февраля портал Euractiv сообщил, что в ЕС не ожидают от США принятия на себя серьезных обязательств по Украине в ближайшее время. Как отметил неназванный европейский дипломат, Брюссель опасается, что все договоренности с Соединенными Штатами могут действовать только в том случае, если администрация Белого дома не передумает.

24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны показывают убежденность в необходимости продолжать военный конфликт на Украине. Также представитель Кремля заявил, что российская сторона пока не видит никаких предпосылок для восстановления отношений с Европой.

Ранее в Евросоюзе назвали сроки присоединения Украины.

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