Литва предложила странам Евросоюза заменить помощь США Украине, выделив на это сумму, равную 0,25% их ВВП. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кестутис Будрис в интервью телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Это составило бы €40 млрд», — сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

Будрис добавил, что по итогам 2024 года Литва выделила Украине помощь в размере 0,3% своего ВВП.

11 февраля портал Euractiv сообщил, что в ЕС не ожидают от США принятия на себя серьезных обязательств по Украине в ближайшее время. Как отметил неназванный европейский дипломат, Брюссель опасается, что все договоренности с Соединенными Штатами могут действовать только в том случае, если администрация Белого дома не передумает.

24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны показывают убежденность в необходимости продолжать военный конфликт на Украине. Также представитель Кремля заявил, что российская сторона пока не видит никаких предпосылок для восстановления отношений с Европой.

Ранее в Евросоюзе назвали сроки присоединения Украины.