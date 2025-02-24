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Песков оценил возможность возобновления контактов с Европой

Песков: в России пока не видят предпосылок для возобновления диалога с Европой

Российская сторона пока не видит никаких предпосылок для восстановления отношений с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой. Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны», — заявил он.

По словам Пескова, данная убежденность европейских лидеров контрастирует с настроем на поиски решения по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что очередной пакет санкций Евросоюза против России был прогнозируемым.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Рестрикции введены в том числе против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Ранее Рябков заявил, что Россия приспособилась к односторонним санкциям.

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