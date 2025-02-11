Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз не ожидает от США обязательств по Украине

Euractiv: ЕС не ждет от США серьезных обязательств по Украине в ближайшее время
close
Shannon Stapleton/Reuters

В ЕС не ожидают от США принятия на себя серьезных обязательств по Украине в ближайшее время. Об этом пишет портал Euractiv.

«Европейцы не ожидают от США четких обязательств (по Украине – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Как отметил неназванный европейский дипломат, Брюссель опасается, что все договоренности с Соединенными Штатами могут действовать только в том случае, если президент Дональд Трамп не передумает. В ЕС всерьез обеспокоены тем, что Трамп может изменить свое мнение по тем или иным вопросам, связанным с Украиной.

Кроме того, как отмечается в сообщении, европейские дипломаты «уже несколько недель» пытаются обеспечить себе место за столом будущих мирных переговоров по Украине.

До этого российский политолог Сергей Марков заявил, что поводом для прекращения военных поставок США Украине может стать перепродажа Киевом оружия мексиканским наркокартелям.

Ранее стало известно, когда Трампу представят варианты решения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами