Евросоюз не ожидает от США обязательств по Украине

Euractiv: ЕС не ждет от США серьезных обязательств по Украине в ближайшее время

В ЕС не ожидают от США принятия на себя серьезных обязательств по Украине в ближайшее время. Об этом пишет портал Euractiv.

«Европейцы не ожидают от США четких обязательств (по Украине – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Как отметил неназванный европейский дипломат, Брюссель опасается, что все договоренности с Соединенными Штатами могут действовать только в том случае, если президент Дональд Трамп не передумает. В ЕС всерьез обеспокоены тем, что Трамп может изменить свое мнение по тем или иным вопросам, связанным с Украиной.

Кроме того, как отмечается в сообщении, европейские дипломаты «уже несколько недель» пытаются обеспечить себе место за столом будущих мирных переговоров по Украине.

До этого российский политолог Сергей Марков заявил, что поводом для прекращения военных поставок США Украине может стать перепродажа Киевом оружия мексиканским наркокартелям.

Ранее стало известно, когда Трампу представят варианты решения конфликта на Украине.