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В Кремле заявили, что Евросоюз настроен на продолжение конфликта на Украине

Песков: Европа идет по пути убежденности в необходимости продолжения войны
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Европейские страны демонстрируют убежденность в необходимости продолжать военный конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, передает РИА Новости.

Он отметил, что Европа продолжает «идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны».

«Эта убежденность европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования конфликта вокруг Украины, чем сейчас, собственно, мы занимаемся с американцами», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает новый пакет санкций Европейского союза в отношении России и перспективы отношений с Европой.

Также Песков заявил, что российская сторона пока не видит никаких предпосылок для восстановления отношений с Европой.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Рестрикции введены в том числе против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Ранее Рябков заявил, что Россия приспособилась к односторонним санкциям.

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