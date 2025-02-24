Комиссар по расширению Кос: Украина должна вступить в ЕС в ближайшие пять лет

Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина должна стать членом политического объединения в ближайшие пять лет. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Если бы решение было в моих руках — к сожалению, это не так — я бы взяла Украину в ЕС уже завтра», — заявила Кос.

По ее словам, ответственность за успех необходимых реформ в республике лежит не только на Украине, но и на Евросоюзе, прежде всего на Еврокомиссии.

«Если мы не сможем привести Украину в ЕС во время этого мандата Еврокомиссии [до конца 2029 года] – это означает, что мы плохо работали», – подчеркнула еврокомиссар.

До этого президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что продолжит оставаться на своем посту до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО. Политик подчеркнул, что, если в ближайшем будущем Украину примут в ЕС и НАТО, он будет «больше не нужен», но пока этого не произошло, он будет «защищать свою страну».

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