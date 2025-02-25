В США заявили, что санкции не смогли сдержать укрепление армии России

Западные санкции не смогли сдержать укрепление Вооруженных сил России. Об этом заявил кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг, пишет ТАСС.

«Россия сохранила боеспособные вооруженные силы, развила стратегический потенциал и увеличила производство важнейшей военной техники», — отметил он, комментируя введенные против РФ санкции.

Незадолго до этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия стала сильнее после американских санкций. Он подчеркнул, что к восстановлению отношений между странами стремятся в том числе власти США.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс обратил внимание на то, что российская армия сейчас значительно лучше и опаснее, чем в начале конфликта. Он добавил, что оборонная промышленность США и стран Западной Европы отстает в развитии, страдает от высокой стоимости производства, что ограничивает эффективность.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что боеготовность Вооруженных сил России находится на самом высоком месте в мире. По его словам, успехи ВС РФ обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и наличием новой техники.

Ранее в США российскую армию признали сильнейшей в мире.