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Основатель ЧВК Blackwater оценил боеспособность российской армии

Основатель ЧВК Blackwater Принс: российская армия стала лучше и опаснее
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Боеспособность подразделений Вооруженных сил России резко возросла. Об этом сообщил основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс на YouTube-канале Hillsdale College.

«Российская армия сейчас значительно лучше и опаснее, чем в начале конфликта», — отметил он.

Принс обратил внимание на то, что у России гораздо больше людей и боеприпасов. Он подчеркнул, что оборонная промышленность США и стран Западной Европы отстает в развитии, страдает от высокой стоимости производства, что ограничивает эффективность.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что боеготовность Вооруженных сил России находится на самом высоком месте в мире. По его словам, успехи ВС РФ обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и наличием новой техники.

16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил (ВС) РФ до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Таким образом штатная численность военных была увеличена на 180 тыс. человек. Документ вступил в силу с 1 декабря 2024 года.

Ранее в США российскую армию признали сильнейшей в мире.

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