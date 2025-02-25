Экс-советник Пентагона заявил, что санкции сделали Россию сильнее

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия стала сильнее после американских санкций. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня Россия сильнее и могущественнее, чем была до введенных Байденом санкций. Это все произошло по нашей глупости», — высказался Макгрегор.

Макгрегор подчеркнул, что к восстановлению отношений между странами стремятся в том числе власти США.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Также сообщалось, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, ЕС ввел санкции против выставки достижений «Россия». В частности, под ограничения подпала генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Ранее в Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов.