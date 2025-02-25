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Венгрия попросила ООН контролировать арсеналы вооружений на Украине

Сийярто: Венгрия просит ООН контролировать арсеналы вооружений на Украине
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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ООН должна создать механизм контроля за огромным количеством вооружений, накопленных на Украине за время конфликта.

Дипломат отметил, что за последние три года на Украину было направлено оружие на сотни миллиардов евро и судьбу этого оружия можно охарактеризовать как, по меньшей мере, неопределенную. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не хочет жить с риском бесконтрольного накопления огромных запасов вооружений в непосредственной близости от нее.

«Поэтому мы ожидаем, что ООН запустит механизм, который обеспечит надежное решение вопроса о судьбе огромного количества оружия после того, как война на Украине завершится», — написал министр.

Он добавил, что консультации по этому вопросу с заместителем генерального секретаря ООН вселяют в него оптимизм.

До этого Сийярто заявил о надежде, что переговоры между Россией и США приведут к соглашению, которое ляжет в основу новой системы глобальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Польша направит Украине пакет помощи на €200 млн.

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