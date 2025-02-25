Польша направит Украине вооружения на €200 млн

Польша передаст Украине очередную партию военной помощи на сумму более €200 млн. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Мы предоставили Украине много донаций. Сейчас мы готовим очередную, 46-ю, стоимостью более чем €200 млн», — сказал он.

17 февраля министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует направлять свои войска на территорию Украины, поскольку ее военные в данный момент заняты охраной восточной границы.

Он отметил, что на польско-белорусской границе постоянно присутствуют шесть тысяч военнослужащих, в общей сложности в этом принимают участие 17 тысяч военных.

По данным соцопросов, больше половины (53%) жителей Польши выступают против того, чтобы Варшава оказывала Киеву военную поддержку.

Ранее польский премьер предложил оказать помощь Украине за счет замороженных активов РФ.