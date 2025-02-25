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Российские войска продолжают наступать в Часовом Яре

Штурмовики ВС России продвигаются в северной части Часова Яра
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Ukraine Patrol Police/AP

Штурмовики Вооруженных сил (ВС) России активно продвигаются в северной части Часова Яра. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовые группы продвигаются в северной части Часов Яра», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что российские войска продвигаются в районе населенного пункта Ступочки.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинская армия пытается перебросить подкрепления своим частям в Часовом Яре.

15 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские войска контролируют всего 20% территории Часова Яра в ДНР.

По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

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