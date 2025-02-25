Российские войска продолжают наступать в Часовом Яре

Штурмовики Вооруженных сил (ВС) России активно продвигаются в северной части Часова Яра. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские штурмовые группы продвигаются в северной части Часов Яра», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что российские войска продвигаются в районе населенного пункта Ступочки.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинская армия пытается перебросить подкрепления своим частям в Часовом Яре.
15 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские войска контролируют всего 20% территории Часова Яра в ДНР.
По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.
Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.