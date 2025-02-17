Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Пушилин сообщил о попытках ВСУ перебросить подкрепление в Часов Яр

Командование Вооруженных сил Украины пытается перебросить подкрепления своим частям в Часовом Яре. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В самом Часовом Яре идут еще городские бои. Противник старается всеми силами удержаться, насколько есть возможность. Старается перебросить подкрепления для того, чтобы удержать насколько возможно долго населенный пункт», — заявил Пушилин.

Он добавил, что в районе к западу от Часова Яра, ближе к Константиновке инженерные подразделения ВСУ пытаются создать новую линию обороны.

При этом 15 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские войска контролируют всего 20% территории Часова Яра в ДНР.

По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.