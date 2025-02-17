Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Пушилин сообщил о попытках ВСУ перебросить подкрепление в Часов Яр
close
Ukraine Patrol Police/AP

Командование Вооруженных сил Украины пытается перебросить подкрепления своим частям в Часовом Яре. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В самом Часовом Яре идут еще городские бои. Противник старается всеми силами удержаться, насколько есть возможность. Старается перебросить подкрепления для того, чтобы удержать насколько возможно долго населенный пункт», — заявил Пушилин.

Он добавил, что в районе к западу от Часова Яра, ближе к Константиновке инженерные подразделения ВСУ пытаются создать новую линию обороны.

При этом 15 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские войска контролируют всего 20% территории Часова Яра в ДНР.

По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами