Эксперт назвал процент территории Часова Яра, который контролируют ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска контролируют всего 20% территории Часова Яра в ДНР. Его слова передает ТАСС.

«В совокупности противник всего лишь контролирует приблизительно 20% Часова Яра», — отметил Марочко.

Он добавил, что площадь населенного пункта,, находящаяся под контролем ВСУ, уменьшается.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором рассказал о положении дел на Красноармейском направлении.

3 февраля чиновник сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.