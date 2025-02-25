Рогов: российские войска выбили ВСУ из Пятихаток в Запорожской области

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Пятихатки на Степногорском направлении Запорожской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, в настоящий момент в селе идет зачистка от ВСУ.

Инициатива находится в руках российских подразделений, украинские войска направились к северу, в сторону сел Лобковое и Степовое, добавил Рогов.

Накануне Рогов сообщал, что российские войска захватили два крупных опорных пункта ВСУ у села Щербаки на Ореховском направлении.

До этого российский боец сообщил, что украинские военнослужащие занимают частные дома мирных жителей в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области. Беспилотные летательные аппараты помогли установить, что военные ВСУ находятся в населенном пункте Новоданиловка.

Ранее город в Запорожской области попал под удар ВСУ.