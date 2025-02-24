Рогов: бойцы РФ выбили ВСУ из двух крупных опорных пунктов в Запорожской области

Российские военнослужащие взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, выбив с территорий подразделения противника. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Российские войска захватили два крупных опорника ВСУ у Щербаков на ореховском направлении запорожского фронта», — заявил он.

По словам Рогова, возле населенного пункта Пятихатки бойцы украинской армии массово применяют дроны.

До этого начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки «Днепр» с позывным «Волчек» сообщил, что украинские военнослужащие занимают частные дома мирных жителей в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области.

По его словам, при обследовании территории с помощью дронов солдаты обнаружили, что бойцы украинской армии заняли частные дома мирного населения в населенном пункте Новоданиловка.

Ранее в Рязанской области произошел пожар на предприятии из-за атаки ВСУ.