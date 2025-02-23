Украинские военнослужащие занимают частные дома мирных жителей в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки «Днепр» с позывным «Волчек».

По его словам, при обследовании территории с помощью дронов солдаты обнаружили, что бойцы украинской армии заняли частные дома мирного населения в населенном пункте Новоданиловка. Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разделились на отдельные взводы для захвата зданий.

«Волчек» подчеркнул, что места дислокации противника были ликвидированы ударами беспилотников.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что украинские военнослужащие маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома на границе с Брянской областью России, готовя плацдарм для наступления.

В публикации говорится, что передвижения фиксируются в Палиевке, Гремячке и других населенных пунктах Сумской области Украины. Предварительно, в наступлении Вооруженных сил Украины могут принять участие по меньшей мере десять бригад.

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