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Мобилизованный боец ВСУ заявил, что его маленький ребенок остался дома один

Принудительно мобилизованный боец ВСУ: мой 6-летний ребенок остался дома один
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), принудительно мобилизованный в Хмельницком, пожаловался на условия содержания в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

По словам мужчины, его шестилетний ребенок остался дома один. Также, как рассказал мобилизованный, в ТЦК он находится в комнате с решеткой вместо двери.

24 февраля телеканал CNN со ссылкой на командира батальона 475-й бригады украинской армии Александра Настенко сообщил, что перспектива урегулирования конфликта сказалась на мобилизации в ВСУ.

До этого британская газета Times писала, что в ВСУ не соблюдают условия контрактов призывников. В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины в людях.

В том же месяце газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако «они ужасны».

Ранее СБУ задержала двух настоятелей Украинской православной церкви.

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