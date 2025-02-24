CNN: в ВСУ жалуются, что переговоры по Украине мешают мобилизации

Перспектива урегулирования конфликта сказалась на мобилизации в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на командира батальона 475-й бригады украинской армии Александра Настенко.

Отмечается, что теперь потенциальные новобранцы пытаются переждать, поскольку ожидают, что конфликт может завершиться в течение нескольких месяцев.

До этого британская газета Times писала, что в ВСУ не соблюдают условия контрактов призывников. В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины в людях.

В том же месяце газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако «они ужасны».

Ранее в ВСУ заявили, что под мобилизацию попадут все мужчины на Украине.