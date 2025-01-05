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Названо количество мобилизованных за год украинцев

The Washington Post: в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев
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Sofiia Gatilova/Reuters

В 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Об этом пишет издание The Washington Post.

Однако 200 тысяч мобилизованных оказалось недостаточно для восполнения всех потерь.

Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако они ужасны.

Недавно в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что решение о мобилизации мужского населения на Украине с 18 лет будет подготовлено и принято в ближайшее время.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее экс-главком ВСУ заявил о неизбежности снижения возраста мобилизации на Украине.

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