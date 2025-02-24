СБУ сообщила о задержании двух священников УПЦ в западных областях Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании двух настоятелей храмов Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской и Винницкой областях. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, священнослужители подозреваются в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и распространении антисемитских высказываний. В сообщении утверждается, что один из клириков «в своих публикациях унижал честь и достоинство представителей еврейской общины». Конкретные доказательства или примеры нарушений не приведены.

23 февраля издание «Страна.ua» сообщило, что в последнюю неделю февраля сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Украины принудительно отправили на фронт двух представителей УПЦ. 20 февраля в Киеве военкомат задержал протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря. По данным источников, речь идет об Андрее Бацуле. Связь с ним прервана. Предположительно, он находится в учебном центре Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине возбудили дело против митрополита УПЦ за «оправдание РФ».