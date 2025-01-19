Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, что мобилизация не перекрывает потребности ВСУ в людях.

Так он отреагировал на ситуацию с переводом персонала, обслуживающего самолеты, в пехотные подразделения. Он подчеркнул, что речь не идет о специалистах высокой квалификации.

«С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны достичь адекватного количества личного состава в наших механизированных бригадах», — высказался Сырский.

При этом он считает, что недопущение инцидентов с переводом в пехоту военнослужащих, не пригодных для выполнения соответствующих боевых задач, — это одна из задач командования.

В декабре издание The Guardian сообщало, что ВСУ все больше комплектуются пожилыми и неопытными солдатами, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется призывам администрации Джо Байдена снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Один из офицеров ВСУ заявил, что большинство недавно мобилизованных непригодны к службе из-за возраста, болезней или алкоголизма. Ситуация настолько серьезна, что Генштаб перебросил специалистов ПВО на передовую, несмотря на риски для противовоздушной обороны.

Ранее в Раде заявили, что в пехоту ВСУ начали переводить медиков и химиков.