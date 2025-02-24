В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не соблюдают условия контрактов призывников. Об этом пишет британская газета Times, ссылаясь на неназванного офицера украинской морской пехоты.

По словам бойца, ему известно о нескольких военнослужащих, которых перевели «к ним» из инженерной бригады.

«Они поступили на службу как строители понтонов, а теперь они пехотинцы», — сказал он.

Военный также заявил, что его контракт заключен на период конфликта. Он добавил, что «это буквально билет в один конец».

В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины в людях.

В том же месяце газета The Washington Post написала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако они ужасны.

Ранее в ВСУ заявили, что под мобилизацию попадут все мужчины на Украине.