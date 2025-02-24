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В Минобороны подтвердили, что в Брянской области сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ в Брянской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Утром 24 февраля дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дрон сбили в 7:10 мск. О разрушениях и пострадавших на земле информации не поступало.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о последствиях массированной атаки дронов. По его словам, над территорией региона сбили 16 дронов ВСУ.

Незадолго до этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе произошел пожар на одном из предприятий в результате падения обломков беспилотника ВСУ. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На данный момент специалисты оценивают материальный ущерб. На месте инцидента работали оперативные службы города.

В сводке Минобороны РФ сообщалось, что в ночь на 24 февраля силы ПВО сбили 22 БЛПА над территорией страны.

Ранее в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников.

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