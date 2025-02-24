Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швеции раскрыли детали нового пакета помощи Украине

Глава МО Йонсон: Швеция отправит Украине системы ПВО Tridon Mk2 и ЗРК RBS 70
close
Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил на своей странице в соцсети X, что королевство отправит Украине системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.

По словам главы шведского военного ведомства, пакет помощи на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн) включает, среди прочего, зенитные ракетные комплексы RBS 70.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пять постов о беседах с главами Хорватии, Польши, Чехии, Швеции и Словении. Основными темами стали благодарность за военную помощь, планы новых поставок оружия и разработка «совместных гарантий безопасности». Ближе к ночи украинский президент сообщил, что поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в свою очередь заявил, что Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев. По его словам, Еврокомиссия обсуждает все возможности послать «сильный сигнал» о том, что она продолжает «стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны», а для этого хорошо подойдет третья годовщина начала российско-украинского конфликта.

18 февраля Швеция и Финляндия в срочном порядке созвали заседания парламентов для обсуждения возможного урегулирования военного конфликта на Украине. Стенергард заявила о необходимости объединиться, чтобы поддержать Украину.

Ранее СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине в годовщину СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами