В Швеции раскрыли детали нового пакета помощи Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил на своей странице в соцсети X, что королевство отправит Украине системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.

По словам главы шведского военного ведомства, пакет помощи на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн) включает, среди прочего, зенитные ракетные комплексы RBS 70.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пять постов о беседах с главами Хорватии, Польши, Чехии, Швеции и Словении. Основными темами стали благодарность за военную помощь, планы новых поставок оружия и разработка «совместных гарантий безопасности». Ближе к ночи украинский президент сообщил, что поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в свою очередь заявил, что Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев. По его словам, Еврокомиссия обсуждает все возможности послать «сильный сигнал» о том, что она продолжает «стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны», а для этого хорошо подойдет третья годовщина начала российско-украинского конфликта.

18 февраля Швеция и Финляндия в срочном порядке созвали заседания парламентов для обсуждения возможного урегулирования военного конфликта на Украине. Стенергард заявила о необходимости объединиться, чтобы поддержать Украину.

Ранее СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине в годовщину СВО.