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Две страны НАТО созвали срочные заседания парламентов по Украине

Швеция и Финляндия срочно созвали заседания парламентов по Украине
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Johanna Geron/Pool/Reuters

Швеция и Финляндия созвали заседания парламентов для обсуждения возможного урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом сообщили финская газета Helsingin Sanomat и шведское издание Aftonbladet.

«Мы в Швеции должны объединиться и поддержать Украину», — сказала глава шведского министерства иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, отметил, что она созвала срочное совещание.

В Финляндии премьер Петтери Орпо созвал заседание парламента в контексте ситуации вокруг конфликта на Украине.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала намерение Орпо созвать заседание парламента. Дипломат посоветовала странам Северной Европы обсудить собственные проблемы, например Гренландию.

Ранее стало известно об уступках США России до начала переговоров в Эр-Рияде.

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