Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине в годовщину СВО

DW: в пакет военной помощи Киеву от 24 февраля войдут системы ПВО и снаряды
close
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Евросоюз в ближайшие дни объявит о расширении военной помощи Украине. Об этом сообщает Die Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW) со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их данным, инициатива будет представлена в понедельник, 24 февраля, — в годовщину начала СВО.

«Новый проект предусматривает дополнительные поставки артиллерийских снарядов, систем ПВО (противовоздушной обороны), а также оснащение и обучение целых бригад ВСУ», — уточняется в материале.

Источники утверждают, что в тот же день будет приянт 16 пакет антироссийских санкций. Они в том числе отключат 13 банков РФ от SWIFT, приостановят лицензии восьми российских СМИ и введут эмбарго на алюминий из России.

Два дня назад еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев. По его словам, Еврокомиссия обсуждает все возможности послать «сильный сигнал» о том, что она продолжает «стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны», а для этого хорошо подойдет третья годовщина начала российско-украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что страны G7 хотят надавить на Китай из-за России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами