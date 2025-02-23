СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине в годовщину СВО

Евросоюз в ближайшие дни объявит о расширении военной помощи Украине. Об этом сообщает Die Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW) со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их данным, инициатива будет представлена в понедельник, 24 февраля, — в годовщину начала СВО.

«Новый проект предусматривает дополнительные поставки артиллерийских снарядов, систем ПВО (противовоздушной обороны), а также оснащение и обучение целых бригад ВСУ», — уточняется в материале.

Источники утверждают, что в тот же день будет приянт 16 пакет антироссийских санкций. Они в том числе отключат 13 банков РФ от SWIFT, приостановят лицензии восьми российских СМИ и введут эмбарго на алюминий из России.

Два дня назад еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев. По его словам, Еврокомиссия обсуждает все возможности послать «сильный сигнал» о том, что она продолжает «стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны», а для этого хорошо подойдет третья годовщина начала российско-украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что страны G7 хотят надавить на Китай из-за России.