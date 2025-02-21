ЕК объявит о новом пакете помощи Украине в годовщину начала конфликта

Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета европейской помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает РИА Новости.

ЕК, заявил он, обсуждает все возможности послать «сильный сигнал», что она продолжает «стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны». Он отметил, что для этого хорошо подойдет третья годовщина начала российско-украинского конфликта.

«Что касается размера этой помощи, называются разные цифры, до сотен миллиардов, но я пока не готов говорить об этом, чтобы не создавать ложных ожиданий, давайте дождемся понедельника», — цитирует агентство Кубилюса.

19 февраля источник РИА Новости в Совете ЕС заявил, что 24 февраля главы министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза утвердят 16-й пакет антироссийских санкций. По данным агентства Reuters, Брюссель, среди прочего, запретит импорт первичного алюминия из России.

Ранее госсекретарь США рассказал, когда могут отменить санкции против РФ.