Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов сообщил о продвижении ВС РФ к окраинам двух оккупированных сел в ДНР

Рогов: ВС РФ подошли к окраинам оккупированных сел Скудное и Днепроэнергия
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска подошли к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия на Времевском направлении, которые находятся в оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого — к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия», — уточнил Рогов.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах окопались подразделения ВСУ.

До этого Рогов рассказал, что ВСУ начали хаотично минировать поля на оккупированной части Запорожской области. По его словам, враг таким образом пытается замедлить наступление ВС РФ и не допустить прорыва наших войск. Кроме того, украинские бойцы усилили интенсивность обстрелов на линии боевого соприкосновения.

Российские военные 24 февраля взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области, выбив с территорий противника.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами