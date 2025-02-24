Рогов сообщил о продвижении ВС РФ к окраинам двух оккупированных сел в ДНР

Рогов: ВС РФ подошли к окраинам оккупированных сел Скудное и Днепроэнергия

Российские войска подошли к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия на Времевском направлении, которые находятся в оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого — к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия», — уточнил Рогов.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах окопались подразделения ВСУ.

До этого Рогов рассказал, что ВСУ начали хаотично минировать поля на оккупированной части Запорожской области. По его словам, враг таким образом пытается замедлить наступление ВС РФ и не допустить прорыва наших войск. Кроме того, украинские бойцы усилили интенсивность обстрелов на линии боевого соприкосновения.

Российские военные 24 февраля взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области, выбив с территорий противника.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу.