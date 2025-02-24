Украинские военнослужащие начали хаотично минировать поля на оккупированной части Запорожской области, пытаясь не допустить прорыва российской армии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг начал хаотично минировать поля, понимая, что будет отступать и поэтому, боясь прорыва наших войск, делает все, чтобы замедлить наше наступление», — заявил он.

По словам Рогова, украинские бойцы усилили интенсивность обстрелов на линии боевого соприкосновения.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли два опорных пункта армии Украины в Запорожской области, выбив с территорий подразделения противника. По словам Рогова, возле населенного пункта Пятихатки бойцы украинской армии массово применяют дроны.

23 февраля начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки «Днепр» с позывным «Волчек» сообщил, что украинские военнослужащие занимают частные дома мирных жителей в тыловых районах 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области.

Ранее в Рязанской области произошел пожар на предприятии из-за атаки ВСУ.