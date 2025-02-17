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Российские войска нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу

Рогов сообщил, что российские войска ударили по кабельному заводу в Запорожье
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России ночью ударили по Запорожскому кабельному заводу. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Прозвучала серия взрывов <…> В результате удара поражены три производственных корпуса Запорожского кабельного завода», — отметил он.

В результате удара остановилось производство и ремонт высоковольтных кабелей, которые применяются в системах связи и противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, уточнил Рогов.

15 февраля военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что украинская армия стягивает свои подразделения к городу Запорожье с западной части Украины. По его мнению, в ближайшее время «состоится большое противостояние». Киселев допустил, что стягивание сил ВСУ на Запорожское направление связано с неудачами Украины на конференции по безопасности в Мюнхене. Он считает, что попытки переговоров Зеленского не дали никаких успехов украинской стороне.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе города Запорожье, находится под контролем Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее стало известно, что мужчины в Запорожье не выходят из дома, опасаясь призыва в ВСУ.

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